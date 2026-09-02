Alluvione Nepal-Tibet, 1.225 morti e 4.757 dispersi

È salito a 1.204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.216: lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente, le autorità nepalesi avevano riferito di 1.114 persone morte e 3.916 disperse. A riportare la notizia è l'Afp, secondo cui, tenendo conto del bilancio ufficiale della situazione in Tibet, in totale almeno 1.225 persone sono morte a causa delle inondazioni del 26 agosto mentre 4.757 risultano disperse.