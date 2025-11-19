L'allarme Onu: "3,4 miliardi di persone sono ancora senza servizi igienici sicuri"

Secondo l'Onu, dunque, "è necessaria un'azione più rapida per migliorare e proteggere l'accesso delle persone ai servizi igienico-sanitari e costruire un mondo più equo e pacifico". "I servizi igienici sono uno spazio di protezione - ha spiegato l'Organizzazione nel rapporto - in quanto erigono una barriera tra noi e i nostri rifiuti, la sanificazione è fondamentale per la salute pubblica e l'igiene ambientale. Ma quando i sistemi igienici sono insufficienti, danneggiati o fuori uso, l'inquinamento si diffonde, così come alcune malattie mortali".