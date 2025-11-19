Giacarta è la megalopoli più grande del mondo

L’urbanizzazione continua a espandersi a livello globale e, secondo i dati più recenti delle Nazioni Unite, il 45% degli 8,2 miliardi di abitanti del pianeta vive oggi in aree urbane. Il nuovo rapporto del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali (Desa) conferma un aumento costante delle megalopoli e colloca Giacarta, in Indonesia, al primo posto tra le città più popolose, con quasi 42 milioni di residenti. Subito dopo figurano Dacca, in Bangladesh, che si avvicina ai 40 milioni, e Tokyo, in Giappone, che ne conta circa 33 milioni. Secondo lo studio, vengono considerate città gli insediamenti con almeno 5.000 abitanti e una densità minima di 300 persone per chilometro quadrato. Con questi criteri, la tipologia urbana risulta la più diffusa in 71 paesi con caratteristiche molto diverse, tra cui Germania, India, Uganda e Stati Uniti.