Alexei Navalny atterrato a Berlino: sarà curato in Germania

L'aereo-ambulanza tedesco con a bordo Alexey Navalny, l'oppositore russo Vladimir Putin finito in coma per quello che il suo entourage sostiene essere stato un avvelenamento, è atterrato a Berlino dopo essere dall'aeroporto siberiano di Omsk. A Navalny è stato concesso l'espatrio dopo una giornata di braccio di ferro coi medici russi, i quali sostenevano inizialmente che il paziente non fosse in condizione di viaggiare.

"Grazie per la vostra perseveranza. Senza il vostro sostegno non ce l'avremmo fatta!" ha scritto sul profilo Instagram la moglie di Navalny, Yulia, che è arrivata con lui in Germania. "Un grande grazie per il vostro sostegno. La lotta per la vita e la salute di Alexei è appena cominciata e restano ancora molte prove da superare, ma ora almeno un primo passo è stato fatto", ha scritto invece su Twitter la portavoce Kira Iarmych.

Navalny è stato quindi trasferito all'ospedale Charité di Berlino, dove sarà curato. Il blogger e oppositore russo si era sentito male durante un volo da Tomsk a Mosca

giovedì, e il suo aereo aveva eseguito un atterraggio d'emergenza a Omsk: il suo entourage sospetta che sia stato avvelenato con un tè che Navalny ha bevuto poco prima di partire.