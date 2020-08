Russia, medici vietano trasferimento di Navalny: "Instabile"

L'oppositore russo Alexei Navalny , ricoverato in terapia intensiva per sospetto avvelenamento , non verrà trasferito all'estero a causa del suo stato di salute "instabile" . Lo ha detto la sua portavoce, denunciando una decisione che "minaccia la sua vita". "Il medico capo ha annunciato che Navalny non è trasportabile. Le sue condizioni sono instabili", ha scritto infatti Kira Iarmych su Twitter.

Secondo la portavoce, sarebbe tuttavia "fatalmente pericoloso lasciarlo nell'ospedale non attrezzato di Omsk" in Siberia.

Nel pomeriggio di giovedì, quando si era diffusa la notizia del sospetto avvelenamento e dello stato di salute di Navalny, sia la Francia sia la Germania si erano messe a disposizione per offrire cure mediche all'oppositore russo e, eventualmente, anche asilo politico. La soluzione sembrava essere stata trovata in un trasferimento a Berlino, tanto che nella notte una eliambulanza era decollata alla volta della Siberia per portare in Germania Navalny. La posizione dei medici sembra però ora cambiare nuovamente le carte in tavola.