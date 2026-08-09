Albania, il Wall Street Journal sul maxi resort di Kushner: "Pagati 125 milioni di dollari a un uomo accusato di narcotraffico"

La procura sostiene invece che una parte dei beni immobili acquisiti dalla rete riconducibile a Shehu sia stata ottenuta attraverso false rivendicazioni di proprietà storica e documenti contraffatti. Tra i casi citati dagli investigatori figura proprio Zvernec. In uno dei procedimenti, un tribunale ha accertato che un documento catastale di epoca ottomana era stato tradotto falsamente sostituendo il nome del proprietario originario con quello di un antenato di Shehu. Un avvocato e un archivista erano stati successivamente condannati per la falsificazione, anche se uno dei procedimenti è stato riaperto. La storia della proprietà della terra resta però estremamente intricata: dopo la caduta del regime comunista nel 1991, l'Albania approvò una serie di norme per restituire i beni espropriati, producendo una moltiplicazione di rivendicazioni sovrapposte e procedimenti giudiziari. Shehu ha ottenuto anche sentenze favorevoli e il suo legale sostiene di possedere documentazione risalente all'occupazione italiana e ai primi decenni del Novecento che dimostrerebbe i diritti della famiglia sui terreni.