Albania, una coppia in vacanza a Durazzo: "Abbiamo prolungato il soggiorno, in Italia non avremmo potuto"

Si sono trovati così bene in Albania che hanno deciso di prolungare il loro soggiorno di una settimana. Si tratta di una coppia che, in vacanza a Durazzo, si è lasciata affascinare dalle bellezze della penisola balcanica e soprattutto dai prezzi molto competitivi rispetto a quelli del nostro Paese. "Abbiamo prolungato il soggiorno, ma in Italia non avremmo potuto farlo", dichiara ai microfoni di "Morning News" Piergiorgio De Leonardis che si collega in trasmissione insieme al compagno.

Che sia chiaro, in Albania i due compagni non hanno trovato nulla che non ci sarebbe anche in Italia, ma la penisola balcanica si è rivelata "adeguata alle loro esigenze e alle loro tasche", spiegano a Canale 5. "Ormai è diventato difficile fare una vacanza così lunga con i nostri risparmi. Al di là della bellezza del territorio qui abbiamo trovato delle persone molto disponibili", fa sapere De Leonardis.

L'Albania offre diverse opzioni, si può soggiornare in hotel a 5 stelle, ma anche in appartamento. "È possibile spendere dai 20 ai 50 euro al giorno per un notte in hotel, mentre al mare i lettini con l'ombrellone non superano mai i dieci euro", conclude.