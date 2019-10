"Al Baghdadi tradito da una delle mogli durante un interrogatorio"

Nuovi dettagli vengono alla luce sul raid che ha portato all'uccisione del numero uno dell'Isis al Baghdadi. In particolare, cosa ha spinto le forze speciali statunitensi Delta Force a chiedere - ed ottenere - il via libera da parte degli altri Stati coinvolti nell'operazione contro il leader islamico? Secondo il quotidiano The New York Times, che cita delle fonti governative, sarebbe stata una delle mogli di al Baghdadi a permettere alla Cia di individuare il nascondiglio situato nella regione di Idlib.