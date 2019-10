Usa, raid nel nordovest della Siria: "Ucciso il leader dell'Isis al Baghdadi"

Gli Usa hanno lanciato un raid contro il leader dell'Isis al Baghdadi nel nordovest della Siria. Secondo l'emittente Fox, che riporta fonti militari Usa, al Baghdadi sarebbe stato ucciso. La caccia ad al Baghdadi è durata cinque anni. Ad aprile era ricomparso in un video per la prima volta dal luglio 2014, quando fu ripreso mentre parlava alla moschea di Mosul, in Iraq.