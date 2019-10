Al-Baghdadi, Newsweek: Abdullah Qardash è il successore

Abdullah Qardash sarebbe il successore di Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dell'Isis. Lo riporta Newsweek citando alcune fonti, secondo le quali Qardash sarebbe stato scelto lo scorso agosto proprio da al-Baghdadi come numero uno della divisione "Muslim affairs" dell'Isis. Di Qardash si sa per ora poco, se non che sia stato in passato un ex militare dell'Iraq che ha servito sotto Saddam Hussein.