Trump: "Al Baghdadi si è fatto esplodere ed è morto piangendo insieme a 3 figli"

Il presidente Usa, Donald Trump ha confermato che il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, è morto in un raid Usa in Siria. "Il terrorista numero uno al mondo si è fatto saltare in aria dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Ha ucciso anche tre dei suoi figli - ha detto Trump parlando in tv alla nazione dalla Casa Bianca -. Sotto la mia direzione abbiamo distrutto il Califfato. I terroristi non devono dormire sonni tranquilli".

"Piangeva e urlava" - Il presidente ha sottolineato che "è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. E' morto come un cane, come un codardo". Il raid che ha portato alla morte del leader dell'Isis "è durato due ore - ha ripreso Trump - Ho visto in diretta quel blitz, mentre ero nella Situation Room della Casa Bianca. E' stato come guardare un film". Con Trump c'era anche il suo vice Mike Pence.

"Un ringraziamento ai curdi siriani" - Trump ha poi sottolineato che "Al Baghdadi stava lavorando alla ricostruzione dell'Isis perché sapeva che era stato distrutto" e ha ringraziato "Russia, Siria, Turchia, Iraq e anche i curdi siriani. Grazie a loro questo raid è stato impeccabile".

"Questa morte non fermerà l'Isis" - Trump ha poi chiarito che questa morte non fermerà l'Isis e ha spiegato: "In quella zona si trovava proprio per la ricostituzione dello Stato islamico". Il Califfo era nell'area di Idlib, in un compound, e si era rifugiato in una galleria. Quando i corpi speciali Usa hanno fatto irruzione, dopo l'attacco dall'alto, sono stati accolti "da una pioggia di proiettili". Ma, ha precisato, grazie alla grande preparazione dei soldati Usa, "molti dei loro sono morti ma nessuno dei nostri. Lui sapeva che la galleria non aveva uscite e così ha ucciso anche i tre bambini".

"Trovati i piani dell'Isis" - Dopo il blitz, le forze Usa sono rimaste "per due ore in quel compound, dove è stato trovato materiale sensisibile - ha sottolineato il presidente Usa -, compresi i futuri piani dell'Isis".