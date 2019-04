Isis, dopo 5 anni video del califfo Al Baghdadi | Elogia killer Sri Lanka e invoca attacchi contro la Francia

Nel nuovo video pubblicato da Furqan, l'organo di propaganda video dell'Isis, il califfo si trova in una stanza con altri tre uomini i cui volti sono oscurati. Con loro il capo del sedicente Stato islamico parla della "guerra contro i crociati" e delle recente battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell'Isis.



La data in cui il video è stato girato non è nota, ma appunto il riferimento alla battaglia di Baghouz "che ora è terminata" lo pone dopo il 23 marzo, data in cui l'ultima roccaforte dell'Isis in Siria è caduta nelle mani delle milizie arabo-curde sostenute dagli Usa. L'uomo compare seduto su un cuscino con la gambe incrociate.



Elogio dei killer Sri Lanka - Il califfo elogia gli attentatori dello Sri Lanka parlando di "vendetta" per Baghouz e chiede di intensificare gli attacchi contro la Francia, menzionando direttamente Abu Walid Al Sahrawi, leader dello Stato islamico nel Grande Sahara, lodando lui e i suoi attentati contro le forze francesi e i loro alleati in Burkina Faso e Mali. "La battaglia dell'islam e del suo popolo contro la croce e i crociati è una lunga battaglia", afferma.



"La battaglia di Baghouz è finita ma ha mostrato la ferocia, la brutalità e le cattive intenzioni dei cristiani nei confronti della comunità musulmana", prosegue, sottolineando che "i fratelli nello Sri Lanka hanno scaldato i cuori dei musulmani con i loro attentati suicidi che hanno scosso i letti dei cristiani crociati, durante la Pasqua, per vendicare i nostri fratelli a Baghouz". E per il Califfo, "questo fa parte della vendetta che aspetta i crociati e i loro seguaci".