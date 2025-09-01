Afghanistan, devastante terremoto di magnitudo 6: oltre 800 morti e 1.300 feriti | I talebani alla comunità internazionale: "Dateci elicotteri"

Il forte terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito domenica sera l'Afghanistan orientale ha ucciso oltre 800 persone e ne ha ferite almeno 1.300. Lo rendono noto le autorità locali. Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il terremoto ha devastato una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. L'Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar ha dichiarato che sono stati colpiti soprattutto i distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.