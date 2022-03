Aeronautica italiana: "I nostri aerei a pochi chilometri dall'Ucraina" | "Basta niente per sconfinare e trovarci in guerra"

La tela di Tiziano e la scultura di Canova, tra le altre, appartenenti all'Ermitage di San Pietroburgo, non dovranno più lasciare in anticipo le esposizioni in corso a Milano, rispettivamente a Palazzo Reale e alle Gallerie d'Italia, alle quali partecipano come prestiti. Per loro il museo statale russo aveva richiesto, allo scoppio della guerra in Ucraina, un rientro in patria entro la fine del mese di marzo. Sembrava, così, che le tensioni internazionali avessero avuto ripercussioni nel mondo dell'arte. A Palazzo Reale sono esposti due olii su tela: "Giovane donna con cappello piumato" (1534-1536) di Tiziano e "Giovane donna con vecchio di profilo" (1515-1516) di Giovanni Cariani. Per quanto riguarda la mostra in corso, in collaborazione con l'Ermitage, alle Gallerie d'Italia dal titolo "Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei", sono ben 23 le opere che arrivano dalla Russia ed esposte fino al 27 marzo.