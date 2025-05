Aereo per 10 minuti senza comandi sopra l'Europa: il rapporto investigativo shock dell'autorità spagnola

Il 17 febbraio 2024 un aereo con a bordo 200 passeggeri ha volato sopra l'Europa per 10 minuti senza nessuno ai comandi. Ma solo ora, con la pubblicazione da parte della Commissione investigativa sugli incidenti dell'aviazione civile spagnola del rapporto sull'accaduto, sono emersi i contorni inquietanti della vicenda. Secondo il rapporto il comandante si è assentato dalla cabina di pilotaggio per andare in bagno, e subito dopo il primo ufficiale ha perso i sensi. Al ritorno, il comandante è rimasto quindi chiuso fuori dalla cabina per diversi minuti. Alla fine l'aereo, che era partito da Francoforte ed era diretto a Siviglia, è stato fatto atterrare a Madrid. E ora, nel rapporto, la CIAIAC iberiche ha invitato l'Agenzia europea per la sicurezza aerea a considerare di reintrodurre l'obbligo di avere sempre due persone in cabina di pilotaggio.