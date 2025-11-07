Addio a James Watson, il Nobel che svelò la struttura del DNA

James D. Watson, pioniere della genetica e tra gli autori della scoperta della doppia elica del DNA, è morto all'età di 97 anni. La notizia è stata confermata dal Cold Spring Harbor Laboratory, l'istituto di New York che ha guidato per quasi quarant'anni. Nato a Chicago nel 1928, Watson ha condiviso con Francis Crick e Maurice Wilkins il Premio Nobel per la Medicina nel 1962, grazie alla scoperta, avvenuta nel 1953, della struttura a doppia elica del DNA. Quel modello, che avrebbe rivoluzionato per sempre la biologia e la medicina, aprì la strada alla comprensione dei meccanismi di trasmissione ereditaria, alla genetica moderna e alla nascita di interi settori della ricerca biotecnologica.