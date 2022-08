Accordo nucleare, Israele: 100 miliardi di dollari l'anno all'Iran

La nuova intesa sul nucleare con l'Iran darà a Teheran "cento di miliardi di dollari l'anno".

Lo ha denunciato il premier israeliano Yair Lapid che ha invitato le potenze occidentali a non proseguire le trattative. "Questi soldi - ha aggiunto - saranno usati per minare la stabilità del Medioriente e diffondere il terrorismo nel mondo. Finanzierà i Pasdaran, più attacchi nelle basi Usa e rafforzerà Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica". Per Lapid queste risorse andranno "alla gente che sta cercando di uccidere scrittori e intellettuali a New York e rafforzerà il programma nucleare dell'Iran".