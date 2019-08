A Torino arriva il parto con l'ipnosi, il metodo indolore che ha conquistato Meghan e Kate

Il cosidetto "hypnobirthing" è diventato molto diffuso in Gran Bretagna, tanto che sembra che ne abbiano usufruito anche alla Casa Reale inglese. La tecnica, però, non produce una vera e propria trance, ma "non è altro che la gestione consapevole e volontaria di risorse che appartengono alla nostra mente e al nostro corpo", come spiegano dall'ospedale. E' necessario quindi che le future mamme vengano ben addestrate per raggiungere uno stato di tranquillità e autocontrollo. Le donne potranno così esercitarsi con un pool di ostetriche nelle ultime settimane di gravidanza, per affrontare al meglio il lieto evento.



L'ipnosi medica avrebbe effetti positivi anche sui neonati: "la tranquillità della mamma incrementa l'afflusso di sangue alla placenta e l'ossigenazione fetale" spiegano i medici di Torino.



Ma l'ipnosi non funziona per tutte. Secondo gli ultimi studi, il 60% delle donne risponde positivamente, un 20% è capace addirittura di raggiungere uno stato di ipnosi così profondo da poter subire un intervento chirurgico senza anestesia e infine un restante 20% non è in alcun modo ricettivo alla tecnica. Queste ultime, dovranno così rinunciare al parto in stile "principesco".