7 ottobre, Parolin condanna l'attacco di Hamas e le stragi a Gaza | Israele: non equiparabili, così mette a rischio  la pace | E Papa Leone lo difende

Nel giorno dell'anniversario della strage del 7 ottobre, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin condanna il massacro degli israeliani di due anni fa e ammette che "è diritto di chi è attaccato difendersi", ma aggiunge che "anche la legittima difesa deve rispettare la proporzionalità" e chiarisce: "La guerra che ne è scaturita ha avuto conseguenze disastrose e disumane", sottolineando lo straziante "conteggio quotidiano dei morti in Palestina". Parole di condanna contro entrambi gli schieramenti che hanno suscitato la reazione dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede, secondo cui Parolin "si concentra sulla critica a Israele trascurando il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi" e di deporre le armi parlando di "massacro" da entrambe le parti. E in tal modo rischia di minare gli sforzi per la pace. Sul caso interviene Papa Leone per dire che "il cardinale ha espresso l'opinione della Santa Sede".