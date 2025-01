Vive 120 giorni sott'acqua, il record mondiale di un ingegnere tedesco

"È impossibile da descrivere, devi sperimentarlo di persona". Per festeggiare, Koch ha brindato con champagne e fumato un sigaro prima di tuffarsi nel Mar dei Caraibi, dove una barca lo ha preso e portato sulla terraferma per una festa. La capsula di Koch aveva un letto, un bagno, una TV, un computer, Internet e anche una cyclette. Situata a circa 15 minuti di barca dalla costa settentrionale di Panama, era collegata a un'altra camera sospesa sopra la superficie del mare da un passaggio con una stretta scala a chiocciola, che forniva una via di discesa per cibo e visitatori, tra cui un medico. I pannelli solari in superficie fornivano elettricità, e c'era un generatore di riserva, ma nessuna doccia. Koch ha spiegato che la sua speranza è quella di cambiare il modo in cui pensiamo alla vita umana e a dove possiamo stabilirci, anche in modo permanente.