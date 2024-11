Gb, morto l'uomo più vecchio del mondo: John Alfred Tinniswood aveva 112 anni

È morto all'età di 112 anni l'uomo più vecchio del mondo, il britannico John Alfred Tinniswood, nato nel 1912, l'anno in cui affondò il Titanic. Tinniswood si è spento in una residenza per anziani nella città inglese di Southport, a nord di Liverpool, "circondato da musica e amore", come ha comunicato la sua famiglia. John era diventato l'uomo più anziano della Gran Bretagna ed era entrato nel Guinness dei Primati ad aprile di quest'anno dopo la morte a 114 anni del venezuelano Juan Vicente Pérez Mora.