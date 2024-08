Morta a 117 anni in Spagna la persona più anziana del mondo

Solo alcune ore prima di morire la veneranda catalana si era congedata con un emotivo messaggio sui social al suo account, gestito da chi l'assisteva: "E quando la mia voce tacerà con la morte, il mio cuore ti continuerà a parlare del mio amore", segnalava la citazione di Tagore. "Mi sento debole. Si avvicina l'ora. Non piangete, non mi piacciono le lacrime. E soprattutto non soffrite per me. Già mi conoscete, dove andrò sarò felice, perché in qualche modo vi porterò sempre con me".