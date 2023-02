'Ndrangheta, arrestato a Bali il latitante Antonio Strangio: era ricercato dal 2016

Per lui avviso di cattura internazionale

Strangio era stato colpito dalla "Red Notice" dell'Interpol, l'avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo e l'indagine, prosecuzione della "Operazione Eclissi", aveva portato, a luglio 2015, all'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti a cosche della 'ndrangheta del Vibonese e del Reggino, legati al clan Bellocco di Rosarno. Strangio si era reso latitante nel 2016 scappando in Australia da dove, essendo stato naturalizzato cittadino australiano, non poteva venire estradato in Italia.