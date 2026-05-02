In conferenza stampa

Flotilla, attivista: "La missione riparte e saremo ancora di più"

"Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più"

02 Mag 2026 - 15:14
© Ansa

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"La Flotilla riparte. Useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche. Abbiamo compagni dalla Grecia, dall'Italia, dalla Spagna, dall'Olanda e da tutta Europa che si sono mobilitati per venire qui". Lo ha detto Luca, un attivista in collegamento dalla Grecia, durante una conferenza stampa della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla davanti alla Farnesina.

"Abbiamo preso tutte le precauzioni che dovevamo prendere, siamo in contatto con le autorità - ha aggiunto -. Ripartiremo e saremo ancora di più rispetto a quando siamo partiti dalla Sicilia. Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più", ha aggiunto.

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L'annuncio è arrivato dopo che circa 200 attivisti, diretti in missione umanitaria verso la Striscia di Gaza, sono stati bloccati mercoledì sera al largo dell'isola di Creta dalla marina dello Stato ebraico e fatti salire a bordo delle proprie imbarcazioni. Alcuni di loro hanno raccontato di essere stati "brutalizzati dall’esercito israeliano dopo 40 ore in mare".

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