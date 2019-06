Star Wars Jedi: Fallen Order, una lunga demo per scoprire la nuova avventura

In Star Wars Jedi: Fallen Order, potrete vestire i panni del giovane Padawan interpretato dall'attore Cameron Monaghan, che dopo essere sopravvissuto all’Ordine 66 (impartito dall’Imperatore per eliminare tutti i Jedi), dovrà sfuttare un sistema di combattimento basato sulla spada laser e poteri della Forza per eliminare la minaccia nemica e riportare la pace sul pianeta.



In attesa del lancio ufficiale, previsto per il prossimo 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non perdete il nuovo video di gameplay da ben 26 minuti, completamente sottotitolato in italiano.