Giocare senza limiti 10 giugno 2019 08:26 Microsoft porta Xbox sul Cloud e nella prossima generazione Lʼazienda di Redmond ha mostrato 60 giochi e presentato la sua console del futuro: Project Scarlett

L'E3 2019 di Los Angeles si è ufficialmente aperto con la conferenza di Microsoft, durante la quale sono stati mostrati 60 giochi fra i più attesi dal pubblico - sia per Xbox sia per PC - ma si è trattato solo della punta dell'iceberg: Phil Spencer ha infatti dato uno sguardo al futuro introducendo la nuova generazione console con Project Scarlett, il nome provvisorio della console che arriverà sul mercato a Natale del 2020 assieme all'anticipato Halo Infinite, del quale abbiamo potuto avere un assaggio. Prima di allora ci aspettano però Gears 5 fra pochi mesi, precisamente a settembre, e ben 34 giochi pronti a debuttare su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. La conferenza ha inoltre offerto agli spettatori 11 premiere mondiali e 14 titoli da Xbox Game Studios, un vero e proprio record, che presto includerà anche il famoso studio di sviluppo Double Fine Productions fondato da Tim Schafer, autore anche di Psychonauts 2 il cui debutto è previsto in una non meglio specificata data del 2020.

Durante il suo briefing, Microsoft ha dimostrato il proprio impegno verso il gioco su console come una scelta fondamentale per i giocatori che desiderano un dispositivo progettato, costruito e ottimizzato per i videogiochi.



Project Scarlett imposterà un nuovo livello di potenza, velocità e prestazioni per le console, grazie a un processore AMD progettato su misura, una memoria GDDR6 con larghezza di banda elevata e un'unità SSD di nuova generazione: questo garantirà agli sviluppatori la potenza di cui hanno bisogno per dare vita a tutta la loro creatività. Grazie alla retrocompatibilità con le generazioni precedenti, migliaia di giochi su quattro generazioni di console non solo saranno migliori ma si giocheranno alla perfezione su Project Scarlett.

Oltre a fornire agli utenti i giochi che vogliono, su console e PC, Xbox offre anche loro la possibilità di giocare dove in libertà portando Xbox sul cloud. Sarà presto possibile, infatti, avviare lo streaming di un gioco dalla propria Xbox One grazie a una funzionalità che debutterà in anteprima il prossimo ottobre.



Con lo streaming della console, i giocatori avranno accesso alla loro libreria di giochi Xbox One e ai titoli Xbox Game Pass ovunque si trovino, trasmessi direttamente da una console Xbox One a un dispositivo mobile, una sorta di cloud personale in cui è la propria console a fare da server, e non un data-center come avviene con PlayStation Now e Google Stadia.