PROVATO A LOS ANGELES 21 giugno 2019 13:09 Marvel Ultimate Alliance 3, il crossover definitivo si gioca su Nintendo Switch Team Ninja e Nintendo si preparano a lanciare un gioco dʼazione frenetico e divertente basato sui personaggi dei fumetti Marvel

Dopo il successo del suo Cinematic Universe, il mondo dei fumetti Marvel è esploso fino a diventare un fenomeno di massa. Non stupisce in tal senso che anche nell'industria dei videogiochi si punti con decisione verso nuovi giochi ispirati agli eroi degli stessi fumetti, sfruttando diversi generi e piattaforme per conquistare una fetta di pubblico sempre più grande.



Così, aspettando l'esperimento di Square-Enix e Crystal Dynamics con Marvel's Avengers, Nintendo e Team Ninja si preparano a lanciare un nuovo gioco d'azione con visuale isometrica chiamato Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, terzo capitolo della saga che arriverà in esclusiva su Switch tra poche settimane.



Ospiti di Nintendo all'E3 2019 di Los Angeles, abbiamo provato con mano una versione avanzata dell'imminente crossover ispirato ai personaggi della Casa delle Idee.

In questa nuova avventura, potrete controllare il numero di personaggi Marvel più vasto di sempre. COS'ÈMarvel's Ultimate Alliance 3: The Black Order è un gioco d'azione con visuale dall'alto che permette di controllare quattro personaggi dei fumetti Marvel, passando da un eroe all'altro con la pressione di un semplice tasto. Scegliendo il proprio roster prima di ciascuna missione, dovrete farvi strada prendendo a botte i nemici e sfruttando i poteri caratteristici di ciascun eroe, riprodotti con estrema cura dallo stesso team che ha dato i natali alle serie Ninja Gaiden e Dead or Alive.



Il gioco sarà caratterizzato da una storia originale realizzata per l'occasione dagli sceneggiatori, che ci metterà contro il temibile Ordine Nero. Nintendo promette inoltre la presenza di alcuni contenuti end-game che daranno la possibilità di continuare a giocare anche una volta conclusa la campagna principale.

Dopo i film Marvel, Thanos comparirà anche nei videogiochi per cercare di riportare l'equilibrio nell'universo. COSA ABBIAMO PROVATOAll'E3 di Los Angeles abbiamo provato una breve demo che ci ha permesso di combattere nei panni di Star-Lord (Guardiani della Galassia), Wolverine (X-Men), Captain Marvel e Thor. Ogni personaggio dispone di un sistema di controllo adattato su misura alle proprie potenzialità, con Wolverine e Thor molto letali nei combattimenti a corto raggio e Star-Lord e Captain Marvel che, al contrario, risultano particolarmente utili in caso di attacchi dalla lunga distanza.



Oltre agli attacchi base e alla capacità di volare (per i personaggi che sono in grado di farlo, nel nostro caso tutti tranne Wolverine), ciascun eroe dispone di quattro abilità esclusive che rispecchiano alla perfezione quelle viste nei fumetti. Ma c'è di più: in caso di prossimità con un alleato compatibile, sarà possibile dar vita a mosse combinate che infliggeranno un quantitativo di danni superiore.



Un sistema che promette inoltre di dare a Marvel Ultimate Alliance 3 ancora più profondità, dal momento che utilizzando eroi dello stesso team (come ad esempio gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici 4 o i Guardiani della Galassia) otterrete dei bonus speciali che vi permetteranno di disfarvi dei nemici in un battibaleno. Sfortunatamente, nella nostra prova non è stato possibile cambiare personaggi del roster e sperimantare gli effettivi vantaggi di queste combo.



Nel mezzo ci sono tanti elementi che renderanno il gioco sensibilmente più profondo dei due capitoli precedenti: c'è una progressione dei personaggi e persino puzzle ambientali che vi costringeranno a usare le abilità degli eroi per poter passare al livello successivo. Il tutto all'insegna di un'avventura estremamente longeva che promette di tenervi incollati davanti allo schermo di Nintendo Switch per ore e ore.