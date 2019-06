Il nuovo Watch Dogs sarà ambientato in una Londra post-Brexit

Uno dei grandi annunci di Ubisoft per l'E3, la fiera di videogiochi più importante dell'anno (ve ne abbiamo parlato qui), riguarda il nuovo capitolo di Watch Dogs, ormai è cosa certa.



Il terzo episodio della saga a base di hacker dei creatori di Assassin's Creed è apparso nei listini di un noto rivenditore online e la conferma delle informazioni trapelate da parte di un affidabile addetto ai lavori ci fanno affermare che sì, si chiamerà Watch Dogs Legion e sarà ambientato in una Londra post-Brexit.



La descrizione del prodotto recita: "Watch Dogs Legion è ambientato in una versione distopica di Londra. Un mondo post-Brexit in cui società, politica e tecnologia hanno cambiato e alterato la sorte di Londra. Londra è una delle città più famose del mondo e ha avuto un'influenza enorme su tutta la cultura occidentale per secoli... Londra ha un senso per WD, in quanto la città ha uno dei livelli di sorveglianza più alti al mondo, rendendola il parco giochi perfetto".



La descrizione sul prodotto fornisce ulteriori informazioni sul gameplay, svelando che i giocatori potranno assumere il ruolo di qualsiasi personaggio presente in città: "Ogni individuo che incontri nel mondo di gioco, ha una serie completa di animazioni, voce fuori campo, tratti caratteriali e immagini che sono generati e guidati dai sistemi di gioco".



Per scoprire la data d'uscita e dare uno sguardo al primo video di Watch Dogs Legion per PC, PS4 e Xbox One dovremo attendere la conferenza Ubisoft dell'E3 2019, che si terrà alle 22.00 di lunedì 10 giugno. Continuate a seguirci!