TORNANO GLI ZOMBIE 12 giugno 2019 18:07 Dying Light 2: ancora in fuga dai non morti sulle ali del parkour A Los Angeles, il nuovo gioco Techland, si è mostrato per la prima volta dal suo annuncio in una sessione di gameplay.

Rivelato per la prima volta durante l'E3 dello scorso anno, Dying Light 2 è tornato all'evento più importante dell'anno in forma più concreta, svelando così non solo i miglioramenti apportati al già solido predecessore, ma anche alcune interessanti novità.

COS'ÈDying Light 2 è il seguito del titolo a tema zombie e parkour pubblicato nel 2015 dalla software house polacca Techland (già autori del precedente Dead Island). Sfruttando gli ambienti anche nella loro verticalità, il giocatore può scappare o combattere i non morti attraverso una visuale in prima persona, che nei momenti più frenetici aumenta l'immedesimazione e rende l'azione ancor più spettacolare. Come il suo predecessore, anche questa nuova versione è pensata per dare il meglio di sé in cooperativa online, offrendo la possibilità di affrontare le missioni della storia in compagnia degli amici.

COSA ABBIAMO VISTOCom'era lecito aspettarsi in quanto secondo capitolo di una saga già in atto, Dying Light 2 mantiene molte della caratteristiche che hanno fatto la fortuna dell'esordio (fra cui un notevole impianto grafico) e si concentra sugli aspetti che potevano essere migliorati o ampliati. Tornano, pertanto, tutti i movimenti parkour che permettono di sfruttare le ambientazioni di gioco anche in verticale, con l'aggiunta di nuove mosse e nuovi strumenti come il rampino e il parapendio, e torna anche il sistema di combattimento corpo a corpo basato sulla creazione di strumenti tanto improbabili quanto letali (stiamo parlando di mazze da baseball infiammabili, macheti elettrificati e molto altro).



Il gioco è costruito su una mappa che, a detta degli sviluppatori, sarà ancora più grande rispetto al titolo precedente, mentre la struttura narrativa sarà in grado di impattare profondamente sull'esperienza di gioco grazie a di un sistema di scelte che creerà modifiche e variazioni nella trama e nello scenario.



Il team di sviluppo ha annunciato inoltre che intere aree dello scenario saranno bloccate o rese accessibili a seguito delle azioni del giocatore e che il peso delle conseguenze delle scelte fatte dovrà essere sostenuto senza possibilità di ripensamenti per via di un sistema di salvataggio automatico che renderà impossibile qualsiasi ripensamento. Questo, oltre alle immancabili orde di zombie che la notte diventeranno ancora più feroci, aumenta ulteriormente l'adrenalina per un gioco che ha già dimostrato di saper andare veloce.



Dying Light 2, nuove immagini dallʼE3 2019. Ecco qualche nuovo scatto per il gioco di Techland, seguito del sorprendente Dying Light.