Dragon Ball è forse il manga, diventato poi un anime, più conosciuto al mondo. Un'opera che da più di trent'anni affascina bambini e adolescenti, ma spesso anche adulti che si portano dietro il ricordo dei giorni passati a sfogliare le pagine del fumetto o davanti alla televisione in attesa dell'episodio successivo. Goku e i suoi compagni hanno anche conquistato il mondo dei videogiochi con una serie di titoli prevalentemente picchiaduro come l'ultimo Dragon Ball FighterZ, per questo ha sorpreso che il prossimo titolo sia di tutt'altro genere: annunciato ufficialmente nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2019 e precedentemente noto come Dragon Ball Project Z, il nuovo videogioco si chiamerà Dragon Ball Z: Kakarot e sarà un action GdR.

COS'ÈDragon Ball Z: Kakarot è un gioco di ruolo di stampo action ma non open world, poiché ci porterà a rivivere le avventure di Goku (il cui nome originale da Saiyan è per l'appunto Kakarot) in maniera piuttosto lineare. Sviluppato da CyberConnect2, lo studio già famoso per aver trasposto anche un altro manga/anime di successo come Naruto in un videogioco, sarà una rivisitazione della saga tanto amata e offrirà una storia ricreata nel dettaglio tenendo a mente il materiale originale.

COSA ABBIAMO VISTOIl trailer mostrato sul palco, assieme al precedente di pochi mesi fa, segue la vita di Goku fino al momento in cui diventa Super Saiyan per la prima volta sconfiggendo Freezer. Non è stato ancora confermato se il gioco andrà oltre, toccando le saghe di Cell e Majin Buu. Pur non essendo un open world, Dragon Ball Z: Kakarot offrirà ugualmente molte ore di gioco - a detta degli sviluppatori - grazie all'implementazione di diverse sottotrame che andranno ad approfondire altri celebri personaggi della saga.



Nei panni di Goku potremo esplorare il mondo di gioco volando anche a bordo della Nuvola Speedy, mano a mano che queste verranno rese disponibili durante la storia. Importante sarà il ruolo svolto dalla pesca e in generale la ricerca del cibo per sfamare Goku, il cui appetito è quasi più leggendario della forma Saiyan. Ovviamente il fatto che non sia un picchiaduro non significa che mancheranno i combattimenti, saranno soltanto gestiti in maniera diversa. Gli sviluppatori promettono inoltre di farci rivivere i più belli di tutta la serie Z, non ci resta che aspettare qualche aggiornamento in più.

