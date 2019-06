Bleeding Edge, un gioco frenetico che punta a surclassare Overwatch

COS'È Bleeding Edge è un nuovo hero shooter che segue l'impronta del più famoso sparatutto di Overwatch per offrire un'esperienza esclusivamente votata al multiplayer. Due squadre da quattro giocatori possono infatti sfidarsi in un combattimento all'ultimo sangue dove darsele di santa ragione, sfruttando le peculiarità di ciascun eroe e tanto gioco di squadra. Ninja Theory ha seguito il concept del gioco di Blizzard creando dieci eroi , suddivisi in tre differenti categorie: Attacco , Tank e Supporto . Ciascun eroe disporrà di abilità principali e secondarie funzionali allo scopo e potrà scatenare una portentosa super abilità il controllo della zona nei momenti nevralgici dell'avventura. Il team ha già promesso di arricchire il gioco con nuovi eroi che arriveranno a cadenza regolare, con due nuovi personaggi attualmente in sviluppo.

COSA ABBIAMO PROVATOA Los Angeles abbiamo potuto testare con mano una modalità multiplayer che prevedeva il controllo delle zone per ottenere il predominio totale sull'avversario. Vince, ovviamente, chi totalizza il numero maggiore di punti e due vittorie nell'arco di tre round.



Nella prova, avevamo a disposizione tutti e dieci gli eroi attualmente previsti nel cast: Buttercup, El Bastardo e Makutu come tank, Daemon, Gizmo, Maeve e Níðhöggr come personaggi offensivi, e infine Kulev, Miko e ZeroCool come eroi da supporto. Ciascuno, come detto in precedenza, dispone di abilità passive e attive che possono tornare particolarmente utili, oltre a una supermossa in grado di cambiare le sorti di un incontro. A differenza di Overwatch, però, il giocatore avrà accesso a due differenti classi per ciascun personaggio, molto diverse tra loro. A conti fatti, è come se ogni personaggio fosse in realtà un doppio eroe.



Il sistema di combattimento funziona bene e rispetto allo shooter di Blizzard obbliga quasi a lottare in prossimità degli altri giocatori: sono pochissimi infatti gli eroi capaci di lottare dalla distanza, aspetto che rende il gameplay di Bleeding Edge molto frenetico e altrettanto divertente. Importantissima la strategia e soprattutto la comunicazione con la squadra: nel nostro match, collaborare costantemente con i compagni di squadra ci ha permesso di strappare la vittoria per il rotto della cuffia!