Roller Champions è il gioco sportivo venuto dal futuro

COS'È - Roller Champions è un gioco free-to-play che, in modo molto simile a Rocket League, interpreta liberamente la disciplina del pattinaggio. Lo svolgimento delle partite è davvero molto semplice e si sposa alla grande con il modello di business che non prevede un biglietto d’entrata: due squadre da tre giocatori si contendono il possesso di una palla in circuito ovale con l’obiettivo di tenerla per almeno un giro e poi segnare in una delle porte circolari poste sulle mura di vetro dell’arena. Più giri consecutivi completerete in possesso della palla, più saranno i punti guadagnati una volta che la manderete in buca. Ma attenzione, perché se non riuscirete a portare a portare a casa il goal, perderete tutti gli sforzi, allontanando pericolosamente la gloria.



COSA ABBIAMO PROVATO - Abbiamo disputato un paio di match in compagnia di altri cinque giocatori che ci hanno fatto capire quanto sia fondamentale gioco di squadra e i giri non debbano essere completati da soli: i compagni possono starsene nelle retrovie per infastidire gli avversari mentre vi avviate verso la porta in completa solitudine o affiancarvi per difendervi dagli avversari, oppure avanzare continuamente a suon di passaggi, per un approccio più offensivo alle partite. Pensate, nelle situazioni di difficoltà è anche possibile percorrere il circuito al contrario per fronteggiare faccia a faccia i propri rivali, impossessarsi della palla e passarla subito agli amici provenienti nella stessa direzione.



Con delle strategie quasi calcistiche, che favoriscono la comunicazione via chat vocale, quindi, ogni match del nuovo sportivo di Ubisoft può essere affrontato in modo diverso, affrontando le azioni sul momento o pianificando una strategia prima dell’inizio o, addirittura, a seconda della tendenza della squadra avversaria. C’è da considerare, comunque, che non sempre la miglior strategia sarà quella vincente, perché la furbizia può sempre tornare utile per strappare una vittoria immeritata e fastidiosa. È una regola non scritta dello sport che senza dubbio donerà tanti momenti di rabbia e divertimento, valorizzando Roller Champions con un po’ di sano appeal competitivo.