Watch Dogs: Legion, le cose da fare da subito per partire alla grande nella Londra post-Brexit

Quello di Watch Dogs: Legion è un videogioco che vuole dipingere una Londra di un futuro non troppo distante, distopico, ambientato in un periodo post-Brexit che ha chiaramente avuto un impatto considerevole sulla capitale britannica. Il gioco di Ubisoft permette di controllare una legione di hacker , arruolando qualsiasi personaggio del suo mondo virtuale per combattere contro la solita corporazione malvagia. Come tale, però, districarsi nella Londra di Legion non è certo semplice. Abbiamo pensato per voi alcuni consigli per muovere i primi passi nel videogame .

SBLOCCATE IL DRONE RAGNO - Non troppo dopo l’inizio del gioco vi verrà chiesto di scegliere il primo gadget: prendete il drone ragno. Vi permetterà di infiltrarvi nelle aree ad accesso limitato (virtualmente) senza alcun rischio, e molti terminali possono essere attivati sfruttando questo attrezzo. Può persino mettere al tappeto alcuni avversari senza ucciderli!

COMPLETATE ALCUNE MISSIONI PRINCIPALI - Per quanto possa essere intrigante l’idea di gettarsi nell’open world e reclutare gente a destra e a manca, concentratevi sulle missioni principali, ini un primo momento. Una delle prime vi farà arruolare un operaio edile e vi permetterà di trasformare rendere ribelle un quartiere: una volta completata sarà più semplice dedicarvi all’open world.

ANALIZZATE I PASSANTI E INDIVIDUATE POTENZIALI RECLUTE - Anche se non siete sicuri di volerli arruolare, analizzate la gente che vi passa intorno premendo LB/L1, per poi aggiungerli alla lista delle potenziali reclute. Non vi costa nulla e vi renderà più semplice ritrovarli in seguito.

COMPRATE PIÙ ARMI E ATTREZZATURE DEDSEC - L’organizzazione non vi manderà in giro disarmato, ma non sarà neppure troppo generosa in termini di equipaggiamenti. Alcune reclute possono essere dotate di gadget e armi speciali, ma se così non fosse ricordatevi di riempire gli slot vuoti prima di partire.

ACCUMULATE PUNTI TECNOLOGIA - Cercate di non perderli, se potete: possono essere utilizzati per potenziare armi e attrezzature. Possono essere difficili da scovare, ma fortunatamente c’è un modo semplice per accumularli… che andiamo subito a spiegare.

RENDETE RIBELLI I QUARTIERI - Completate le attività dei quartieri per farli diventare ribelli. Gli abitanti saranno più disposti a entrare a far parte di Dedsec. In più, una volta trasformati, sarete ricompensati con i punti tecnologia rimanenti sulla mappa locale e con delle reclute dotate di abilità particolari. Oltre a questo, ricordatevi che alcuni potenziamenti, per essere sbloccati, richiedono di aver convertito un certo numero di quartieri in zone ribelli.

SCOPRITE LO STILE DI GIOCO ADATTO A VOI - Capire in che modo preferite affrontare le missioni vi aiuterà a scegliere come allocare i punti tech. Preferite farvi largo con la forza tra gli avversari? Potreste puntare allora al missile drone o al drone ragno da combattimento, mentre se volete avvicinarvi ai nemici senza farvi vedere potete sbloccare il mantello AR.



SBLOCCATE IL POTENZIAMENTO DEEP PROFILER - Questa abilità vi permetterà di reclutare chiunque, anche quelli che non simpatizzano per Dedsec. È particolarmente utile nel caso in cui troviate qualcuno maldisposto verso di voi, ma con abilità e background interessanti.

TROVATE DELLE BUONE RECLUTE - Potete, naturalmente, reclutare chiunque vi piaccia, ma se volete comporre una squadra con tutte le carte in regola cercate di mettere le mani su chi ha accesso alle uniformi (come le guardie di Albion) o abilità utili (c’è chi non può essere inseguito dai droni, per esempio). Per aiutarvi nella ricerca, individuate le reclute marchiate di verde da Bagley e, come già detto, convertite in ribelli i quartieri. Cercate di portare dalla vostra un paramedico e un legale per far ridurre i tempi di rientro dei vostri membri infortunati o arrestati.

ACCUMULATE ETO E FATE SHOPPING - Potete giocare chiunque volete in Watch Dogs: Legion… e persino acconciarlo come preferite spendendo ETO. Per accumularli in fretta potete hackerare gli sportelli ATM, le slot machine dei pub, oppure giocare ai minigiochi disponibili – a seconda delle abilità delle vostre reclute.

SBLOCCATE L’ABILITÀ NECESSARIA AD HACKERARE I DRONI CORRIERE - Ci sono molte abilità utili, quando si tratta dell’hacking di droni, ma poter mettere le mani su questi corrieri vi permetterà di lasciar cadere in giro pacchi per distrarre i nemici o accumulare oggetti e ETO senza alcuno sforzo.

