Forza Horizon 5: un viaggio alla scoperta del Messico

In realtà, più che un genere, l’idea di mondo aperto è un concetto che si può applicare in diversi ambiti e tipologie di gioco differenti, e Forza Horizon 5 di Playground Games è la dimostrazione che le ambientazioni possono fare la differenza anche nei giochi di guida.

Ancora più dei capitoli precedenti dove avevamo esplorato a bordo di vetture da capogiro il nord della Gran Bretagna, l’Australia e anche il litorale franco-italiano, la zona del Messico scelta come scenario dell’ultimo capitolo della saga di racing arcade prodotta da Microsoft è la vera protagonista del gioco. Dall’esplorazione di rovine azteche fino alla folle corsa contro un treno, passando per le riprese di un film e corse clandestine in città arroccate sulle colline, la campagna di Forza Horizon 5 è un modo divertente e appagante per esplorare una terra affascinante.

Farlo a bordo di auto da sogno, poi, è anche molto divertente, visto che sfrecciare a tutta velocità sul ciglio di un vulcano è un’occasione più unica che rara. Nella galleria fotografica di questa settimana, dunque, abbiamo scelto di celebrare la bellezza dell’ambientazione messicana, tra paesaggi suggestivi e derapate sullo sterrato.