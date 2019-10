Tutto quello che dovete sapere su Borderlands 3, ma che il gioco non vi dice

C’è molto da fare e da scoprire in Borderlands 3 , e anche ai giocatori più esperti potrebbero sfuggire alcuni elementi chiave del gioco che non vengono comunicati esplicitamente all’utente. Di seguito trovate raccolti i più importanti segreti che dovete conoscere per lanciarvi su Pandora... e oltre!

Come sbloccare slot per armi e oggetti

A inizio partita, in Borderlands 3, potrete equipaggiare solo due armi, una granata e uno scudo - ma quando si sblocca tutto il resto? Nel corso del gioco avrete accesso a due ulteriori slot per le armi, assieme a quelli per le mod di classe e gli artefatti.

Per ottenerli basterà completare alcune missioni della storia principale, ovvero:

- Terzo slot delle armi: completate la quarta e la quinta missione;

- Slot per la mod di classe: completate la sesta missione;

- Quarto slot delle armi: completate la decima missione;

- Slot per artefatti: completate la sedicesima missione.

Le aree hanno un livello fisso

Mano a mano che avanzerete in Borderlands, vi renderete conto che il livello dei nemici è strettamente legato alla zona nella quale si aggirano e che questo tende a rimanere costante. Alla luce di questo, se sceglierete di lasciare indietro qualche missione secondaria per completarla in seguito, potreste poi trovarla fin troppo semplice - e le sue ricompense ormai inadeguate. Allo stesso modo, procedendo troppo velocemente nella storia finirete per incontrare nemici troppo forti ed equipaggiamenti che ancora non potrete sfruttare.

Per questo è conveniente perdere un po’ di tempo per esplorare a fondo ogni area e completare missioni secondarie, prima di passare alla zona successiva. Alcune missioni secondarie compariranno solo dopo aver portato a termine determinati incarichi della storia principale, quindi tenete gli occhi aperti.

Le mod di classe possono potenziare abilità ancora da sbloccare

Il funzionamento delle mod di classe è piuttosto semplice: ognuna potenzia un certo numero di abilità del vostro albero e il loro effetto sarà tanto più significativo quanto più pregiata sarà la mod su cui metterete le mani.

Ci sono due cose però da tenere a mente: in primis, una mod di classe può aumentare di grado un’abilità che avete già al massimo livello, migliorando le sue caratteristiche oltre i normali limiti. Inoltre, se una mod di classe vi fornisce punti in abilità che non avete ancora sbloccato, diventerete magicamente in grado di utilizzarle!

Come estrarre l’Eridium grezzo?

Durante le vostre esplorazioni vi capiterà di incrociare piccole formazioni rocciose violacee, fin troppo simili all’Eridium - ma colpirle con la vostra arma da mischia non provocherà nessuna reazione... almeno inizialmente.

Una volta completata la decima missione della storia principale sarete in grado di ricavare il minerale da questi depositi; così facendo, otterrete un nuovo modo per accumulare Eridium. Per farlo sarà sufficiente colpire le rocce viola con la vostra arma corpo a corpo

Rimettere in ordine i punti abilità

Se avete a disposizione almeno un punto abilità e siete certi che fino ad ora avete speso gli altri in maniera inadeguata, non temete: basterà recarvi a una stazione Cambio Rapido - situate in genere all’ingresso delle aree o sulla Sanctuary - per riallocarli come meglio credete. Grazie a questo strumento potrete infatti modificare sia l’aspetto estetico del vostro personaggio, sia le sue caratteristiche.

Ogni cosa, neanche a dirlo, ha un suo prezzo: questa operazione vi costerà una percentuale del vostro portafoglio complessivo. In altre parole, un personaggio con meno denaro a disposizione dovrà pagare meno rispetto a uno più ricco.

