Star Wars Jedi: Fallen Order - Le migliori abilità da sbloccare nel gioco

Star Wars Jedi: Fallen Order è il nuovo gioco d'azione di Respawn Entertainment, autori di Titanfall e del fenomeno Apex Legends , basato sull'universo di Guerre Stellari. Il gioco include un sistema di progressione con 33 diverse abilità distribuite in tre categorie: Spada Laser , Forza e Difesa . Per sbloccarne una, dovete trovare un'area di Meditazione e interagire con essa: oltre a recuperare le vostre energie, potrete aver accesso all’albero delle abilità. Per acquistarne una avrete bisogno di un numero variabile di punti (da 1 a 3) - e considerate che ne otterrete uno a livello.

Per evitare di sprecare i primi punti abilità che avrete a disposizione, abbiamo compilato questa breve lista inserendo le 12 abilità più utili per affrontare le fasi iniziali di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Abilità di Sopravvivenza (Difesa) - Prolunga la barra della vita

Costo : 1 Punto Abilità

Aumentare i vostri punti vita è senza dubbio una priorità: inizialmente non avrete a disposizione le capacità della Forza, e per gli Stim aggiuntivi dovrete aspettare almeno un poco.

Stim Potenziati (Difesa) - Cal recupera più punti vita quando utilizza uno stim

Costo : 1 Punto Abilità

Come dicevamo qui sopra, nelle fasi iniziali della partita la barra della vita di Cal va sempre tenuta d’occhio e ogni mezzo per ripristinarla risulta molto prezioso.

Blocco Superiore (Difesa) - Migliora la difesa di Cal, permettendogli di bloccare un numero maggiore di attacchi prima di esaurire la resistenza

Costo : 1 Punto Abilità

Oltre a essere indispensabile per ottenere altri poteri essenziali, Blocco Superiore è un’abilità sempre valida nel corso del gioco: inizialmente potrebbe sembrarvi poco importante, ma non appena metterete piede su Zeffo o Kashyyyk e troverete gruppi numerosi di nemici più robusti, vi tornerà sicuramente utile.



Fendente Alto (Spada laser) - Sblocca un potente colpo, letale per i nemici più deboli

Costo : 1 Punto Abilità

Un colpo da tenere sempre in considerazione: il danno extra che garantisce vi aiuterà a velocizzare gli scontri iniziali in cui vi finirete nelle prime fasi di gioco.

Spinta di massa (Forza) - Mantenendo premuto il tasto della Spinta della Forza, Cal può spostare gruppi di nemici o sbilanciare avversari più coriacei

Costo : 1 Punto Abilità

Tra i poteri della Forza, la spinta di massa è una delle mie abilità preferite, perché garantisce nuovi approcci ai combattimenti. È in grado di creare numerose opportunità per attaccare ed è quindi molto utile ottenerla prima possibile - specialmente se gli avversari più grandi e potenti vi creano problemi.

Attacco con slancio (Spada laser) - Cal scatta in avanti e attacca il bersaglio. Saltando mentre si finirà invece alle sue spalle

Costo : 1 Punto Abilità

Vi siete infilati in una situazione difficile e avete bisogno di uscirne in fretta? Questa tecnica vi permette di compiere veloci scatti, evitando potenzialmente gli attacchi nemici. Saltando alle loro spalle potrete invece schivare i loro colpi speciali caricati.

Armonia con la Forza (Forza) - Aumenta il valore massimo della Forza di Cal

Costo : 1 Punto Abilità

Un’altra delle abilità di base di Star Wars Jedi: Fallen Order. Data la quantità di poteri della Forza a vostra disposizione, avere un po’ più di carburante fa sempre comodo. Incrementare il vostro massimale di Forza è indispensabile per poter fare uso delle abilità più forti senza finire in un attimo senza energie!

Deviazione Agile (Difesa) - Cal devia automaticamente i colpi di blaster mentre scatta o corre sui muri

Costo : 1 Punto Abilità

Che stiate caricando a testa bassa un gruppo di nemici, oppure cercando di oltrepassarli e lasciarveli alle spalle, Deviazione Agile arriva in vostro aiuto. Anche considerato il costo ridotto, vi consigliamo di sbloccare questo potere quanto prima!

Spinta Potente (Forza) - Una spinta potente, in grado di far volare via gruppi di avversari o di gettare a terra nemici più forti

Costo : 2 Punti Abilità

Sapete cos’è divertente? Spedire in aria un gruppo di Storm Trooper con la sola pressione di un tasto. Spendendo due punti abilità avrete una versione potenziata della Spinta di Massa, in grado anche di mettere KO gli avversari più corpulenti.

Attacco con scatto (Spada laser) - Attaccate durante uno scatto e Cal eseguirà uno speciale colpo con la spada

Costo : 1 Punto Abilità

In questo caso l’importanza dell’abilità potrebbe variare a seconda del vostro stile di gioco, ma se come me passate buona parte del vostro tempo a correre tra le varie aree del gioco, questa tecnica vi permetterà di passare più rapidamente dal movimento all’attacco.

Lancio della spada laser (Spada laser) - Cal lancia la spada laser di fronte a sé per poi richiamarla, danneggiando tutti i nemici lungo la traiettoria

Costo : 3 Punti Abilità

Nonostante il costo elevato, vi consigliamo di mettere le mani su questa tecnica, estremamente efficace in combattimento. Il lancio della spada vi fornisce un nuovo di colpire i nemici a distanza, e non solo: con un pizzico di occhio al terreno e alla disposizione degli avversari, è possibile danneggiare più bersagli in una volta.

Stim personalizzati (Difesa) - Cal recupera energia extra quando utilizza uno Stim

Costo : 2 Punti Abilità

Questo potenziamento, assieme a “Stim potenziati”, renderà il vostro personaggio molto più difficile da abbattere e vi preparerà alle sfide più difficili del gioco. Non si è mai troppo sicuri!

