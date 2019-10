Star Wars Jedi: Fallen Order, un nuovo video tra duelli e spade laser

Dal trailer emerge l'elevata difficoltà nel combattimento con l'iconica Lightsaber e di come il sistema abbia più di un punto in comune con giochi come Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, a cui il team non ha mai negato di volersi ispirare. Ma le abilità del Padawan Jedi Cal Kestis, interpretato dall'attore americano Cameron Monaghan, vanno ben oltre il gameplay da souls-like, immergendosi sempre più nell'atmosfera stellare tipica della saga cinematografica.

Tra colpi di spada laser, nemici possenti e piroette aeree, il video rivela diversi dettagli interessanti anche sulla storia di Cal, enfatizzando ulteriormente anche l'aspetto ruolistico del gioco. Appuntamento quindi al 15 novembre, data di uscita del titolo EA che sembra avere tutte le carte in regola per entrare nel cuore dei fan dell'epopea spaziale.

