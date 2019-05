Non c’è mai abbastanza caos 24 maggio 2019 08:28 Rage 2, come sbloccare e attivare i trucchi Se le sparatorie post-apocalittiche da sole non bastassero, ecco qualche ingrediente extra per rendere le cose più assurde

L'ultimo videogioco di Bethesda, lo sparatutto post-apocalittico Rage 2, offre la possibilità di sbloccare numerosi trucchi in grado di modificare l’esperienza di gioco - a volte in maniera piuttosto assurda.



Questi codici non devono essere inseriti: basta attivarli da un apposito menu, una volta sbloccati. Per fare questo occorre acquistarli da Mangoo il Non-Nato, lo stregone - un particolare PNG che vaga per la mappa. Scopriamo come fare.

Dove trovare lo stregone Mangoo?



Questo personaggio non è semplice da individuare: sembra apparire e scomparire da un momento all’altro, ma potrete sempre scorgere il suo piccolo antro dai tre grossi palloni gonfiabili verdi attaccati al tetto - che presumibilmente utilizza per spostarsi da un’area all’altra. Si tratta del metodo più pratico per scovarlo, dal momento che la sua posizione non verrà segnalata sulla vostra mappa (a meno che non vi troviate molto vicini a lui).



Qui sotto troverete la lista dei luoghi dove lo abbiamo trovato più frequentemente. Se non avete successo con la vostra ricerca potete provare a utilizzare il viaggio veloce, oppure a chiudere e riaprire il gioco per cercare di forzare i suoi spostamenti.



Broken Tract



Mango il Non-Nato può apparire a nord-ovest dell’Eden Space Center, nell’angolo sud-est di Broken Tract - area che dovrete visitare anche durante una delle missioni principali.

Lo troverete presso i resti di un cavalcavia, lungo la strada principale che porta al centro di ricerca spaziale.



Sekreto Wetlands

Potrete trovare Mangoo nelle paludi che si trovano nell’angolo sudest di Sekreto Wetlands, a nord del rifugio dei banditi Squelch.



Lo potrete individuare nello spiazzo tra due strade che portano fuori dalla palude, a sud del Pit Stop Deserk Kindling, molto vicino al confine con la regione Broken Tract.

Un’altra area dove potrebbe apparire a Sekreto Wetlands è lungo il confine ovest della regione, nel grosso isolotto paludoso dietro a due edifici - vicino ai Dweller e a Canned Heat. Troverete la sua capanna lungo il lato nord-ovest dell’isola, su una piccola collinetta (proprio sul confine della regione).



The Wilds



Mangoo il Non-Nato può trovarsi anche nell’area più a est della regione, su un isolotto in mezzo a un laghetto vicino a Abadon Sanctum - a est della cittadina di Dreadwood.