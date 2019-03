Rage 2, il super-ranger in azione nel nuovo video di gioco

Mancano circa due mesi all'esordio sul mercato di Rage 2 , il nuovo capitolo della saga post-apocalittica di Bethesda che debutterà nei negozi d'Europa il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per ingannare l'attesa, gli sviluppatori hanno svelato un nuovo video di gioco che mostra le abilità sovrannaturali del protagonista.

I giocatori vestiranno infatti i panni di un super-ranger, che potrà sfuttare un arsenale di armi e abilità decisamente devastante. Nella guerra contro il generale Cross e il suo esercito di soldati mutanti, dovrete sfruttare numerose abilità nanotritiche ultratecnologiche in aggiunta a tutta una serie di armi e gadget letali per dar vita a combo letteralmente pazzesche, in grado di disintegrare chiunque abbia il coraggio di ostacolare il vostro cammino nella Zona devastata.



In attesa dell'arrivo nei negozi, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di gioco tutto in italiano.