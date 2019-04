PC Building Simulator, montare PC diventa un gioco

Ebbene sì, non stiamo scherzando, là fuori c’è un simulatore che vi permetterà di assemblare PC di ogni tipo con l’obiettivo di superare i test più rigorosi e soddisfare i clienti più esigenti. PC Building Simulator non è infatti solo un gioco in cui assemblare componenti senza un motivo particolare, ma un vero e proprio gestionale che simula la vita di un negozio di informatica . Tutto inizia con pochi soldi, un negozio spoglio e un sacco di clienti insoddisfatti per colpa della gestione precedente e piano piano bisogna procedere risolvendo problemi di ogni tipo, dall’installazione di una scheda madre alla pulizia di un hard disk pieno di virus, fino ad assemblare computer dall’inizio alla fine, cercando di proporre soluzioni in grado di superare la concorrenza nei test di velocità .

Niente male, vero?

Anche se l’approccio non è simulativo al 100%, PC Building Simulator col tempo diventa una sorta di piccolo corso su come orientarsi tra le varie componenti che si trovano all’interno di un computer. Tutte le marche presenti nel gioco esistono veramente e anche se non rischierete mai di rimanere fulminati, dovrete comunque stare attenti a scegliere le parti giuste, compatibili e adeguate al compito richiesto.



La scheda madre dev’essere compatibile col processore, non potete mettere un banco di RAM qualsiasi, ma solo quelli della marca giusta, l’alimentazione dev’essere adeguata alla potenza necessaria, il sistema di raffreddamento dev’essere efficiente e soprattutto bisogna riuscire a far quadrare il tutto con le esigenze di budget. Sarebbe troppo facile mettere semplicemente dentro il meglio che il mercato possa offrire.



Per quanto possa sembrarvi strano, PC Building Simulator ha un suo perché, è una sorta di grande puzzle game rilassante in cui lo scopo è trovare la soluzione giusta e imparare qualcosa di nuovo. Ci sono tantissimi titoli di questo tipo, prodotti non pensati per esaltare i riflessi o la capacità di comando di interi eserciti, che ruotano attorno a uno stile di gioco "rilassato", in cui il livello di sfida c’è, ma serve soprattutto a lasciare andare i pensieri mentre decidiamo che tipo di cavetteria utilizzare. È un po’ come montare i mattoncini LEGO e, anche se non può essere soddisfacente come montare un vero PC, una sorta di esercizio zen.