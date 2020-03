Pac-Man, il capostipite di ogni mascotte del mondo dei videogiochi

Il suo debutto risale ormai a quarant’anni fa, nel 1980, e solo in quell’anno vennero venduti più di trecentomila cabinati. Il nome deriva dall’espressione giapponese paku-paku, un’onomatopea che rappresenta l’inghiottire qualcosa; il termine venne quindi adattato in inglese, in un primo momento, come Puck-Man.

Temendo però la vandalizzazione dei cabinati, data l’eccessiva somiglianza con una certa parolaccia, assai comune oltreoceano, si optò per una versione alternativa, ovvero Pac-Man – destinato, come sappiamo, a imprimersi nella mente di una miriade di giocatori.

Il suo aspetto è cambiato nel corso degli anni, pur mantenendo una certa costanza. Fin dalle immagini apparse sui primi cabinati, la sfera gialla è stata caratterizzata da scarpe rosse e guanti, nonché dai grandi occhi neri e dal naso a dir poco pronunciato. Questo ultimo dettaglio venne ridimensionato negli anni '90, mentre per scarpe e occhi subirono un restyling un paio di decadi più tardi.

Se avete visto o giocato i primi capitoli dell’omonima serie, di certo saprete che a questo aspetto umanizzato è servito un po’ di tempo prima di diventare l’avatar in gioco del personaggio: fino al 1984, Pac-Man rimase un cerchio bidimensionale, spezzato solo dalla bocca.

Al contrario dell’aspetto, la caratterizzazione di Pac-Man come personaggio si è dimostrata, negli anni, ben poco granitica e soggetta a varie interpretazioni o riletture. Se si considera la totale assenza di una trama “canonica” dai primi capitoli, è facile capire il perché.

C’è un unico punto – più o meno – saldo: Pac-Man è un padre di famiglia, felicemente sposato con Ms. Pac-Man (nonostante qualche signorina fantasma, in Pac-Man e le avventure mostruose, si sia invaghita di lui), con uno o due pargoletti al seguito, a seconda delle versioni. Un personaggio positivo, avventuroso ma pronto a fare sempre ritorno a casa alla prima occasione: c’è del tenero, insomma, in questa sfera gialla.

Questa personalità definita solo a grandi linee, unità a un’ambientazione disseminata di punti interrogativi e all’assenza di un filo conduttore chiaro e costante hanno però dato modo agli sviluppatori di sperimentare a volontà con Pac-Man e il suo mondo: avventure, platform, party game, ma anche flipper e simil-tetris.

L’eroe in giallo, assieme alla sua famiglia, non ha mai conosciuto confini né di genere, né di piattaforma: il passaggio dalle sale giochi (dove ha continuato a essere una presenza fissa per oltre tre decadi) alle console casalinghe è stato veloce e indolore. Allo stesso modo, non dovendo rappresentare in prima persona una casa produttrice di console, negli anni Pac-Man si è spostato tra periferiche Nintendo, Sony e Microsoft, senza dimenticare il mercato mobile.

Queste caratteristiche l’hanno reso anche un bersaglio ideale per adattamenti televisivi: negli anni ‘80 ABC confezionò due stagioni di una serie animata basata sulla famiglia Pac-Man, mentre qualche anno fa comparvero gli episodi in computer grafica del già citato Pac-Man e le avventure mostruose.

Pac-Man è un eroe con una sola faccia, ma innumerevoli caratteristiche. È difficile stabilire quale sia il potere che davvero definisce questo personaggio: se proprio dovessimo indicarne uno, probabilmente punteremo il dito verso il suo inesauribile appetito! Ma d’altra parte, cosa ci si poteva aspettare da un personaggio nato da una pizza?

