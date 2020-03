Donkey Kong, la scimmia un po' tonta che diventò uno dei simboli di Nintendo

All’italiano baffuto toccò il ruolo del buono, mentre a uno scimmione arrabbiato (e in vena di lanciare barili) quello del cattivo; il designer Nintendo scelse di chiamare questo antagonista “Donkey Kong”, per dare l’idea al pubblico americano che si trattasse di una creatura un po’ troppo cocciuta.

I colleghi oltreoceano apprezzarono: il nome rimase e divenne anche il titolo del videogioco in questione. Da lì, la storia dello scimmione è stata piuttosto atipica e ha coinvolto numerosi amici e parenti... primati.

Dopo aver tentato invano di rapire la bella Pauline (al tempo genericamente chiamata “Lady”), ripercorrendo inconsapevolmente le orme del cinematografico King Kong, il povero Donkey finì a suo volta in trappola: catturato da Mario (carpentiere, ancora non idraulico), spettò al figlio Donkey Kong Jr. liberare dalla gabbia il padre in Donkey Kong 2 (1982). Una volta tornato per le strade, il nostro cocciuto scimmione non trovò niente di meglio da fare che mettersi a rovinare il giardino a un certo Stanley, con Donkey Kong 3 (1983).

Per una vera e propria redenzione, dobbiamo aspettare il 1994 e il Super Nintendo, per trovare l’ormai leggendario Donkey Kong Country. La famiglia di primati sbarca nel Regno Unito, entra in casa Rare e cambia tutto: il designer Kevin Bayliss ridisegnò il protagonista, affibbiandogli la cravatta rossa con le iniziali che lo accompagna tutt’oggi. Il parentame si fece più ricco e definito, svelando anche qualche strano e inatteso retroscena.

Il vecchio Cranky Kong riserva, in particolare, una sorpresa. Identificato a volte come il bisnonno, altro come il nonno di DK, stando al manuale di istruzione di Donkey Kong Country altro non è che il Donkey originale. Sì, quello dispettoso che rapì Pauline, finì in gabbia e poi si divertì a devastare i giardini altrui. Albero genealogico (più o meno) definito e fedina penale pulita per il nuovo protagonista, tutto in una sola mossa!

Banane e barili sono comunque rimasti uno dei tratti distintivi dello scimmione Nintendo: i vari accessori sfruttati da Donkey, Diddy e compagnia hanno spesso le forme di quei simboli che accompagnano la famiglia Kong fin dagli esordi. Non c’è da stupirsi se anche la carriera musicale di Donkey Kong vada a incontrare questa bizzarra predilezione per le botti di legno: le sue percussioni, viste a partire da Donkey Konga (2004), altro non erano che dei barili trasformati in bong. Tradizionalmente, il buon DK ha rivestito il ruolo del “grosso” nei giochi in cui è comparso ed è, come ha a più riprese dimostrato nelle sue apparizioni nella serie Smash Bros., uno dei pesi massimi Nintendo e, nei titoli come Country (dove si alternano più protagonisti) a lui era riservato il ruolo più muscolare.

Oltre a poter vantare una serie di videogiochi che porta il suo nome, Donkey Kong ha all’attivo una lunghissima serie di comparsate: presenza fissa in Mario Kart e Mario Party e, in generale, è stato un ospite sempre gradito nei videogiochi sportivi dell’altra mascotte Nintendo. Un altro cameo “segreto” rimasto nella storia fu quello a fianco di Little Mac in Punch out. Oltre alle console e alle sale giochi, DK ha visitato spesso anche il grande e piccolo schermo: tra le ultime apparizioni ricordiamo il film d’animazione, marchiato Disney, Ralph Spaccatutto.

La storia del gorilla più amato dai videogiocatori è lunga e variegata, oltre a essere ben lontana dalla fine. È raro vedere un personaggio saltare dal ruolo di protagonista a quello di antagonista più volte nel corso della carriera, rimanendo comunque tra i preferiti degli utenti. Chissà quante altre volte dovrà reinventarsi, il nostro irascibile e testardo scimmione!

