Mortal Kombat 11: come eseguire tutte le fatality

Anche in Mortal Kombat 11, per eseguirle occorre esaurire totalmente la barra della vita dell’avversario nel round finale dell’incontro. A questo punto, una volta terminato il colpo o la combo in corso, avrete 5 secondi per eseguire una Fatality, una Mercy, o per lasciare terminare l’incontro.



Ogni lottatore ha a sua disposizione due Fatality: una è presente da subito nell’elenco mosse, mentre i comandi necessari a eseguire l’altra rimarranno nascosti fintanto che non li troverete in uno dei forzieri della Kripta. NOTA: non è necessario sbloccare una Fatality per poterla utilizzare, basta conoscere i comandi per eseguirla.



Per evitare di quadruplicare la lista, abbiamo utilizzato un linguaggio "universale" relativo ai tasti da premere: qui sotto trovate una legenda, con i riferimenti alle configurazioni standard dei controlli per tutte le console.



- 1: Pugno anteriore (PS4: Quadrato, Xbox: X, Switch: Y)

- 2: Pugno posteriore (PS4: Triangolo, Xbox: Y, Switch: X)

- 3: Calcio anteriore (PS4: X, Xbox: A, Switch: B)

- 4: Calcio posteriore (PS4: Cerchio, Xbox: B, Switch: A)