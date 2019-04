Mortal Kombat 11 è troppo violento, bloccata la vendita in Indonesia

Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della saga picchiaduro più violenta della storia dei videogiochi, non sarà disponibile in alcuni paesi perché troppo cruento.



Warner Bros. Games ha infatti deciso di bloccare la vendita del gioco in Indonesia per evitare qualsiasi grattacapo, rimborsando i giocatori che avevano deciso di acquistarlo in formato digitale. E a quanto pare non ci sarà alcuna inversione di rotta a meno che gli sviluppatori non decideranno di attuare delle modifiche per rendere il gioco più fruibile per i mercati più sensibili.



Mortal Kombat è una serie in corso dal 1992 e si è sempre distinta tra gli appassionati del genere per il suo sistema di gioco divertente e competitivo basato su mosse estremamente violente.



Sangue e smembramenti sono all'ordine del giorno in un mondo di fantasia in sui si lotta per la salvaguardia della Terra e dell'universo anche con personaggi provenienti dalla cultura pop, come le Tartarughe Ninja, Jason di Venerdì 13 e gli xenomorfi di Alien.