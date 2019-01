Mortal Kombat 11 è più brutale che mai: ecco il primo video di gioco

NetherRealm ha confermato che Baraka, Raiden, Scorpion, Skarlet, Sonya Blade e Sub-Zero torneranno anche in questo episodio, e saranno accompagnati da Shao Kahn, altro personaggio storico che però sarà disponibile solo per chi prenoterà il gioco, e la new-entry Geras, un combattente dotato di mosse molto particolari che promettono di offrire uno stile di lotta davvero unico.



Il giocatore sarà in grado di personalizzare ciascun personaggio, sia a livello di combo e abilità che in termini di equipaggiamento, prendendo in prestito il sistema già visto in un altro picchiaduro sviluppato dal team NetherRealm Studios, Injustice 2. Come se non bastasse, alcuni personaggi sono stati realizzati in collaborazione con personaggi famosi dello sport e dello spettacolo, tra cui spicca ad esempio Ronda Rousey, star del wrestling e del campionato di arti marziali miste che presterà la propria voce al personaggio di Sonya Blade.



La software house ha lavorato per rendere il gioco più violento che mai, creando nuove mosse finali, conosciute come Fatality, che in alcuni casi potrebbero risultare disgustose. Per farvi un'idea più concreta di ciò di cui stiamo parlando, date un'occhiata al primo video di gameplay ufficiale di Mortal Kombat 11, ma fate attenzione: non è adatto ai deboli di stomaco!