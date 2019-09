Monster Hunter World: Iceborne, guida all'uso del rampino artiglio

Come si usa?

Per aggrapparsi a un mostro è sufficiente mirare con la fionda (tenendo premuto L2/LT) – per alcune armi, come archi e balestre, è necessario premere R3/RS se si vuole utilizzare questo strumento senza rinfoderare. Il reticolo di mira si compone di un cerchio centrale e di quattro piccole frecce: il primo segnala, passando da grigio ad arancione, quando si è a portata per il tiro di fionda, mentre il secondo cambia colore, allo stesso modo, quando si è entro il raggio d'azione del rampino. Mirate a una delle parti del corpo del mostro e premete il tasto Cerchio/B per proiettarvi su di lui.



Ok, mi sono aggrappato alla bestia... e adesso?!

I comandi a vostra disposizione sono:



- Triangolo/Y: Attacco arma

- Cerchio/B: Attacco artiglio

- R2/RT: Colpo sussultante

- Levetta destra: Movimento

- X/A: Lascia la presa



Con l'attacco arma colpirete il mostro con una breve sequenza. Le armi si dividono qui in due categorie a seconda dell'effetto ottenuto da questo colpo:



- Spada e scudo, doppie lame, spada lunga, falcione insetto, lancia fucile, balestra leggera e arco: il mostro lascerà cadere una munizione per fionda;

- Spadone, martello, corno da caccia, lancia, lama caricata, spadascia e balestra pesante: la parte del corpo colpita viene indebolita, aumentando per un dato intervallo di tempo i danni inflitti e diminuendo la probabilità che i propri attacchi vengano deviati.



Con l'attacco artiglio avete la possibilità di infliggere danni moderati e, se vi trovate aggrappati alla testa, di far ruotare il mostro di 90° - il senso orario/antiorario dipende dalla direzione verso la quale siete rivolti. NOTA: non è possibile far cambiare direzione a un mostro infuriato.



Il colpo sussultante scaricherà tutte le munizioni presenti nella vostra fionda. Se vi trovate aggrappati alla testa, questo attacco farà sbilanciare in avanti la bestia e, se questa andrà a colpire una parete, subirà un danno elevato e finirà a terra per qualche prezioso secondo. NOTA: non è possibile sbilanciare un mostro infuriato.



Per quanto riguarda le vostre opzioni di movimento una volta sul mostro, sono esattamente le stesse che potete sfruttare quando lo si cavalca per rovesciarlo: attenzione, però, perché questa manovra consuma resistenza, che già cala progressivamente quando si è appesi a una bestia. Se pensate di aver scelto il momento sbagliato per agganciarvi, ricordatevi che potete sempre lasciare la presa!