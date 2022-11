FIFA 23 Ultimate Team: un Salah in forma mondiale

Il cielo sopra Napoli è sempre più azzurro: dopo aver conquistato agevolmente il passaggio agli ottavi di Champions League a suon di gol, la squadra di Spalletti sta letteralmente volando in campionato. Electronic Arts, un po' a sorpresa, questa settimana non ha scelto nessun giocatore azzurro per il suo dream team che vede Mohamed Salah (92) nuovo capitano.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #8 – In porta è il turno di Kevin Trapp (88), portiere dell'Eintracht Francoforte. Si tratta di una buona carta nera per iniziare, anche se i 28mila crediti richiesti sono un bell'investimento.

IGN

La linea difensiva è composta da un quartetto interessante: i "nostri" Theo Hernández (86) e Gleison Bremer (85) insieme alla coppia Kieran Trippier (86) e Gabriel (84). La sfida tra Serie A e Premier League si risolve a favore del nostro campionato: il terzino del Milan è con buona probabilità l'esterno più forte e devastante presente in FUT e la sua quotazione supera abbondantemente i 200mila crediti (240mila per la precisione). Il centrale brasiliano della Juventus è una buonissima scelta soprattutto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo (26mila crediti). L'esterno del Newcastle non è affatto male (20mila crediti), mentre il difensore dell'Arsenal non convince nonostante una valutazione più che abbordabile (11mila crediti).

A centrocampo troviamo la strana coppia composta da Ezequiel Ávila (82) e James Maddison (86) supportata sulle fasce da Youcef Belaïli (84) e Mohamed Salah (92). Il centrocampista argentino dell'Osasuna conferma il suo talento con una seconda carta nera di grande qualità: per 10.500 crediti è un affare. Meno convincente la card dedicata al mediano del Leicester City: 19mila crediti sono troppi. Per quanto riguarda la stella egiziana del Liverpool c'è poco da aggiungere se non il prezzo, circa 625mila crediti. Non male neanche la prima carta nera dedicata all'algerino in forza all'Ajaccio: 10mila crediti si possono spendere.

Paul Onuachu (82) e Moussa Diaby (86) compongono il tandem d'attacco: il primo milita nel Genk ed è consigliatissimo (10mila crediti), il secondo, in forze al Bayer Leverkusen, si fa apprezzare per una velocità impressionante, meno per la quotazione che scollina a quota 70mila crediti. In panchina e in tribuna c'è poco da consigliare questa settimana: meritano una chance Alassane Plea (82) ed Eoin Doyle (75).

IGN

CHI VINCERÀ IL MONDIALE 2022? – EA sembra non avere dubbi, soprattutto dopo aver indovinato la squadra vincitrice della Coppa del Mondo nelle ultime tre edizioni. Gli algoritmi di FIFA 23 hanno pronosticato che l'Argentina vincerà in Qatar battendo in finale il Portogallo di CR7 ai rigori.

Il capocannoniere e miglior giocatore del torneo sarà un certo Leo Messi, che è il testimonial del videogioco rivale eFootball di Konami.

