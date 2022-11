FIFA 23 Ultimate Team: ecco l'uragano Osimhen

Il Napoli sta dominando non solo nella nostra bistrattata Serie A ma anche in Champions League : la squadra di Spalletti è riuscita a passare come testa di serie del proprio girone, mentre Inter e Milan si sono qualificate come seconde. In attesa dei sorteggi, consoliamoci con la settima Squadra della Settimana di FUT che presenta un Victor Osimhen in grande spolvero.

Restando in tema di Mondiali, la prossima settimana Electronic Arts offrirà in omaggio a tutti i giocatori di FIFA 23 l'atteso DLC gratuito dedicato alla Coppa del Mondo.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #7 – In porta si parla svizzero con Gregor Kobel (85) portiere del Borussia Dortmund. Carta nera discreta, buona soprattutto per iniziare: 15mila crediti restano una bella cifra da spendere.

A guidare la linea difensiva troviamo Stefan de Vrij (86), roccioso centrale olandese coadiuvato dallo spagnolo Alexandre Moreno (83) e dal portoghese José Diogo Dalot (84). Tre buone card per tre buonissimi giocatori: il migliore è senza dubbio il difensore dell'Inter, che ha una quotazione sui 20mila crediti. Non male neanche il terzino del Betis che ha una valutazione più economica, circa 15mila crediti. Decisamente più costoso l'ex esterno del Milan ora in forza al Manchester United: 37mila sono una cifra impegnativa.

In mezzo al campo troviamo Nicolás Tagliafico (84) e Antonio Candreva (83) supportati ai lati da Carlos Vela (84) e Sadio Mané (90): completa la mediana Rodrigo Bentancur (86) nell'inedito ruolo di trequartista. Cinque carte nere discrete nulla di più: la migliore è quella dedicata alla stella senegalese del Bayern Monaco che ha un rapporto qualità/prezzo poco convincente (350mila crediti). Anche l'ex giocatore della Juventus non convince più di tanto: 130mila crediti per Bentacur sono davvero troppi. Le altre tre carte hanno quotazioni che vanno dai 10mila ai 12mila crediti: il nostro consiglio è di lasciar perdere.

Se il centrocampo non entusiasma più di tanto, l'attacco fortunatamente lo fa: la coppia composta da Victor Osimhen (85) e Callum Wilson (82) è ben assortita e per meno di 50mila si possono acquistare due attaccanti devastanti e complementari tra loro. Consigliatissime entrambe le carte, così come alcune soluzioni in panchina e in tribuna: date un'occhiata a Peter Olayinka (81), Loïs Openda (81) e Michy Batshuayi (81).

È TEMPO DI VOTARE! – Si è appena concluso il mese di ottobre ed EA ha annunciato i papabili al premio come giocatore del mese della Serie A. Sono stati scelti Nicolò Barella (86), Rafaeal Leao (84), Ademola Lookman (77), Victor Osimhen (83) e Sergej Milinkovic-Savic (86): per votare bisogna semplicemente andare sul sito ufficiale di FIFA 23.

Infine, EA ha confermato che l'atteso aggiornamento gratuito dedicato alla World Cup verrà pubblicato il prossimo 9 novembre.

