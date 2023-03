FIFA 23 Ultimate Team: Osimhen e Zaccagni, la nuova coppia del gol

C'è poca Serie A nel nuovo dream team firmato da EA: Victor Osimhen e Mattia Zaccagni sono gli unici a essere stati inseriti. Come capitano è stato scelto invece il brasiliano Douglas Luiz dell'Aston Villa.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA È il portiere del Rennes Steve Mandanda (87) a guadagnarsi i gradi di titolarissimo della squadra di EA. La carta del francese non è affatto male e per 20mila crediti può essere un acquisto interessante, soprattutto se si punta su una squadra Made in France.

La linea difensiva è composta da Pervis Estupinan (84), Guillermo Maripan (83) e Lutsharel Geertrida (84), tre difensori sconosciuti al grande pubblico. I due esterni sono consigliati: il terzino del Brighton & Hove Albion e quello del Feyenoord sono ottimi e possono essere comprati – entrambi – per solo 13mila crediti. Meno interessante la carta nera del centrale cileno del Monaco: è troppo lento per i canoni di FUT, nonostante una quotazione più che abbordabile (14mila crediti).

IGN

A centrocampo viene proposto un quartetto inedito composto da Frenkie de Jong (88), Douglas Luiz (88), Victor Tsygankov (88) ed Exequiel Palacios (87). Non male la carta del centrale olandese del Barcellona e quella del mediano dell'Aston Villa, un po' meno quelle dell'ucraino del Girona e dell'argentino del Bayer Leverkusen. Un quartetto "dimenticabile": per chi fosse interessato, il primo può essere acquistato per non meno di 100mila crediti; il secondo per 26mila crediti; il terzo per 27mila crediti; il quarto per 20mila crediti.

In attacco spazio a Victor Osimhen (88), Sebastian Haller (85) e Bukayo Saka (85). Un tridente sorprendentemente efficace in cui a brillare è soprattutto la stella del Napoli, giunta alla quinta carta stagionale (la terza nera). Il bomber nigeriano può essere comprato a 40mila crediti ed è un vero affare. Non male neanche Haller del Borussia Dortmund (16mila crediti), mentre sulla giovane stella dell'Arsenal abbiamo molti dubbi nonostante una quotazione onesta (17mila crediti).

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo di tenere d'occhio il terzetto composto da Mattia Zaccagni (84), Dimitri Petratos (83) e Cedric Itten (81).

IGN