FIFA 23 Ultimate Team: è il momento di Mancini!

Per mitigare gioie e dolori, Electronic Arts ha preparato uno squadrone settimanale per la modalità Ultimate Team di FIFA 23 , che include un paio di stelle di prima grandezza e un gruppo di potenziali fenomeni.

La roboante vittoria del Liverpool contro il Manchester United ci regalato un Mohamed Salah in grande forma. Electronic Arts lo ha premiato scegliendolo come capitano del dream team settimanale di FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Tocca a José Pedro Malheiro de Sá (85), portiere dei Wolves, difendere la squadra questa settimana. La carta del portoghese non è nulla di straordinario ma è acquistabile a buon prezzo, circa 16mila crediti.

In difesa EA propone il terzetto composto da Niklas Süle (87), Javier Galán (84) e Gianluca Mancini (85). Tre carte nere di buon livello: la migliore è senza dubbio quella dedicata al centrale tedesco del Borussia Dortmund, che costa circa 22mila crediti. Per il difensore della Roma siamo sui 16mila crediti, mentre per quello del Celta Vigo sui 12mila crediti.

A centrocampo troviamo la coppia composta da Matias Vecino (83) e Yannick Gerhardt (86), coadiuvata sulle fasce da Gonzalo Plata (83) e Alexis Mac Allister (83). Anche in questo caso EA ha confezionato quattro buonissime carte, ma le migliori sono quelle del centrocampista centrale del Wolfsburg e dell'esterno ecuadoregno del Real Valladolid: il primo è acquistabile per 17mila crediti, il secondo per 11mila crediti. Meno interessanti quelle dedicate a Mac Allister e Vecino che si possono comprare per 11/12mila crediti.

In attacco EA schiera il tridente Antoine Griezmann (88), Reiss Nelson (85) e Mohamed Salah (93). L'attaccante francese è alla sesta carta della stagione (terza nera) e costa "solo" 70mila crediti: consigliato ai tifosi dell'Atletico Madrid e della nazionale francese. Per quanto riguarda la stella egiziana del Liverpool vale lo stesso discorso: sesta card stagionale (terza nera anche per lui) e una quotazione da top player che sfiora i 900mila crediti. Imperdibile per un fan dei Reds, meno per tutti gli altri. L'esterno dell'Arsenal costa molto meno (17mila crediti) ma la sua carta non convince più di tanto. Meglio passare oltre.

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo Mbaye Diagne (83), Khaled Narey (83) e Mohamed Daramy (81).

CALCIO FEMMINILE A STELLE E STRISCE Nel frattempo, Electronic Arts ha siglato un nuovo accordo con National Women’s Soccer League (NWSL), il campionato professionistico femminile degli Stati Uniti.

A partire dal 15 marzo, dodici squadre della NWSL e quattro stadi saranno disponibili non soltanto nella modalità Calcio d’inizio ma anche in Torneo, Stagione e Amichevoli online.